Kimsesiz çocuklar adına para isteyen kişi sokak ortasında dövüldü

GAZİOSMANPAŞA'da, bir vakıftan geldiğini öne sürerek kimsesiz çocuklar adına para isteyen bir kişi, taciz iddiası sonrası sokak ortasında dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da, bir vakıftan geldiğini öne sürerek kimsesiz çocuklar adına para isteyen bir kişi, taciz iddiası sonrası sokak ortasında dövüldü. Koşarak kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan esnaf, yumruk atarak yere düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini kimsesiz çocuklar yararına kurulan bir vakıf çalışanı olarak tanıtan bir kişi, iş yerlerini dolaşarak para topladı. Cadde üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanına gelen kişi, burada iş yeri sahibi Mücahit Eker'den para yardımı talebinde bulundu. İş yeri sahibi Eker, talebe olumsuz yanıt verdi. İddiaya göre, Eker'e hafta sonları tekstil işiyle uğraştığını, kendisine eşofman yapabileceğini söyledi. Mücahit Eker'in ölçülerini alan kişi iddiaya göre, ölçü aldığı sırada Eker'e tacizde bulundu. Eker'in tepki göstermesi üzerine şüpheli, iş yerinden koşarak çıktı ve kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Mücahit Eker, bu kişiyi yakalayarak, darbetti. Eker yakaladığı şüpheliyi yumruk vurarak yere düşürdü. Çevredeki vatandaşlar araya gidi. Dayak yiyen kişi hızla kaçarak uzaklaştı.

"BAŞIMA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR"

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, o anları anlatan iş yeri sahibi Mücahit Eker, "Eliyle, koluyla taciz etmeye çalışırken ben de engel oldum. El kol hareketi yapmaya ve fiziki temas kurmaya çalıştı. Ben de engel oldum. İçeride iki tane kendisine vurdum. Kaçarken de bir iki tane daha vurdum. Bir yumrukla yere serdim. Zaten onda sonra bıraktım. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor" dedi.