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Kimse ne yapmak istediğini anlamadı, bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

3. Sayfa Haberleri

Kimse ne yapmak istediğini anlamadı, bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

Arnavutköy 'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı.

Arnavutköy 'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı. İlginç olay cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Dün, akşam saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy çevre yolu üzerinde otoyola çıkan bir kadın araçların üzerine atlayarak yoldan geçen insanlara saldırdı. Hem kendi can güvenliğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadın dakikalarca bağırmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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