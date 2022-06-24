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Kimlik sorgusunda ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kimlik sorgusunda ortaya çıktı

DÜZCE(İHA) –Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik sorgusunda bir şahsın kasten öldürme suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik sorgusunda bir şahsın kasten öldürme suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

Düzce Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı sorumluluk alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında N.T.'nin kimlik sorgusunda Kasten Öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Gözlem altına alınan şahsın sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip tutuklanarak 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Çilimli cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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