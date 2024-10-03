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Kimlik Kontrolünde Kaçan Şahıs 16 Yıl Hapisle Yakalandı

Kimlik Kontrolünde Kaçan Şahıs 16 Yıl Hapisle Yakalandı
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Samsun'da kimlik kontrolü sırasında kaçan K.O. isimli şahıs, motosikletli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan K.O.'nun, yaralama suçundan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da polisin kimlik kontrolü yapması sırasında kaçan şahıs kovalama sonucu yakalanınca, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında, kimlik kontrolü yapılmak istedikleri K.O. (24) aniden kaçmaya başladı. Ancak motorize ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahıs kısa sürede yakalandı.

K.O.'nun üzerinden yapılan aramada, uyuşturucu madde içeren bir sigara ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında ise "yaralama" suçundan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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