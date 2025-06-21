Kimlik Kaybeden Öğrenciye Polis İkna Çözümü

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Gümüşhane'de YKS'ye girecek bir kız öğrenci, kimliğini kaybettikten sonra polis ekiplerinin yardımıyla sınavına yetişti. Motorize Yunus timleri, öğrencilere hızla müdahale ederek, Nüfus Müdürlüğü'nden geçici kimlik alıp sınav salonuna ulaşmasını sağladı.

Gümüşhane'de YKS'ye girecek bir kız öğrenci kimliğini kaybedince devreye polis ekipleri girdi. Motorize Yunus timleri öğrenciyi önce nüfus müdürlüğüne, ardından sınav salonuna yetiştirdi.

Gümüşhane'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde bir kız öğrenci sınava gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini kaybettiğini fark etti.

Durumu öğrenen Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri hemen harekete geçti. Motosiklete alınan öğrenci, hızla Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada geçici kimlik belgesi çıkartılan öğrenci, sirenler eşliğinde sınav salonuna yetiştirildi.

Zamana karşı verilen bu yarış başarıyla sonuçlanırken, öğrenci son anda sınavına girebildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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