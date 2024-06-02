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Kimliğini unutan öğrencinin imdadına Yunus polisleri yetişti

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Bingöl'de Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Durumu öğrenen Yunus polisleri, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimliğini çıkardı ardından okula yetiştirdi.

Kimliğini unutan öğrencinin imdadına Yunus polisleri yetişti

BİNGÖL - Bingöl'de Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Durumu öğrenen Yunus polisleri, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimliğini çıkardı ardından okula yetiştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de LGS saat 09.30'da başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi'nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttu. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus), öğrenciyi güvenli bir şekilde motosiklete alarak nüfus müdürlüğüne götürdü. Öğrencinin burada geçici kimliğini çıkartan ekipler, tekrar sınava gireceği TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne getirdi. Öğrenci sınava tam vaktinde yetiştirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öğrencinin yakınları Yunus timine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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