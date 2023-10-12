Nevşehir'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimliği belirsiz kişiler park halindeki aracı böyle kundakladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Nevşehir merkez 350 Evler Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, B. İ'ye ait otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kundaklanan otomobil söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de inceleme yaptı.

O anlar kamerada

Öte yandan, aracın kundaklandığı anlarda kameralara yansıdı.