Kimliği Belirsiz Kişi, Evini Ateşe Verdi

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, yalnız yaşadığı evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, komşu binalara sıçramadan söndürüldü. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evi ateşe verdi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evde yalnız yaşayan kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşyalarını ateşe verip olay yerinden kaçtı. Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Evini kundalayan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)