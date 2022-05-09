Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı - Haberler

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Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Yeni Sanayi Sitesi'nden Sarıoba Mahallesi'nde yapılan yağmur duasına et götüren, sürücüsünün H.G. olduğu ortaya çıkan 06 YE 218 plakalı kamyoneti görenler şoke oldu.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Kamyonet, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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