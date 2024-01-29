Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların kullandığı otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı D.T. isimli Rus kökenli failin gerçekleştirdiği, Tacikistan uyruklu A.K.'nin ise silahının tutukluk yaptığı tespit edilmişti. Saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde trafiğe çıkmadığı ve olay günü saldırganlar tarafından kullanıldığı öğrenildi. Polonya plakalı bir araç ile gelen saldırganların, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yakalandığı öğrenildi.

Saldırganların kullandıkları aracın görüntüsü ortaya çıktı

1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirilen aracın aracın olay günü saldırganlar tarafından kullanılan otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.