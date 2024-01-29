Üye Girişi
Haberler

Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı gerçekleştiren saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı. Polonya'dan getirilen aracın olay günü saldırganlar tarafından kullanıldığı belirlendi.

Kilise saldırısında saldırganların kullandığı otomobilin hareket halindeki görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların kullandığı otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı D.T. isimli Rus kökenli failin gerçekleştirdiği, Tacikistan uyruklu A.K.'nin ise silahının tutukluk yaptığı tespit edilmişti. Saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde trafiğe çıkmadığı ve olay günü saldırganlar tarafından kullanıldığı öğrenildi. Polonya plakalı bir araç ile gelen saldırganların, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yakalandığı öğrenildi.

Saldırganların kullandıkları aracın görüntüsü ortaya çıktı

1 yıl önce Polonya'dan Türkiye'ye getirilen aracın aracın olay günü saldırganlar tarafından kullanılan otomobilin hareket halindeyken görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Polonya Sarıyer Uluslararası Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title