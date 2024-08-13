Kilis ve Çevre İllerde Hissedilen 5,2 Büyüklüğündeki Deprem

Merkez üssü Suriye olan 5,2 büyüklüğündeki deprem Kilis ve çevre illerde hissedilirken kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Suriye Hama bölgesi olan, saat 23.56'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 km derinliğinde meydana gelen depremde kentte olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - KİLİS