Kilis'teki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren kişiler tespit etti. Silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik icra edilen 3 ayrı operasyonda toplamda 5 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'teki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.