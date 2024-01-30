Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Bin 300 Adet Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polisler ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, belirlenen adreste 3 bin 300 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polisler ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, belirlenen adreste 3 bin 300 adet sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 3 bin 300 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Kilis Narkotik Suçlar Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title