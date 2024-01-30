Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Bin 300 Adet Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polisler ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, belirlenen adreste 3 bin 300 adet sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 3 bin 300 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS