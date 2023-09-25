Kilis'te Yüksek Sesle Müzik Açan Vatandaş Polise ve Çevreye Saldırdı

Kilis'te çevreye rahatsızlık veren vatandaş polise saldırdı: 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık veren vatandaş, polise ve çevredeki vatandaşlara sıcak su dökerek saldırdı. Olay yerinde 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde 22.30 civarında Kilis merkeze bağlı Söğütlü Dere mesire alanında gerçekleşti. 2 vatandaş aracında yüksek sesle müzik dinlerken çevredeki vatandaşlar durumdan rahatsız olarak olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polislere sıcak su döken M.H.K. ve İ.Y. isimli şüpheliler, 2 polis ve 2 vatandaşı yaraladı. Sıcak su ile vücudunun belirli yerlerinden yaralanan İ.H.K. ile H.K. isimli vatandaşlar ve 2 motorize yunus polisi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler M.H.K. ile İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.