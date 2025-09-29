Kilis'te Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kilis'te trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kilis'te Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan uygulamalarda, hafriyat, mıcır, kum ve taş gibi yük taşıyan araçların karayolu yapısına zarar vermemesi için aşırı yükleme yapıp yapmadıkları tonaj kontrolü ile denetlendi. Ayrıca çevreye zarar vermemesi için brandasız seyreden araçlara yönelik de kontroller yapıldı. - KİLİS