Kilis'te Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kilis'te Yük Taşıyan Araçlara Denetim
Güncelleme:
Kilis'te jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hafriyat ve taş gibi yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçların aşırı yükleme yapıp yapmadıkları tonaj kontrolü ile denetlendi.

Kilis'te trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kilis'te Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan uygulamalarda, hafriyat, mıcır, kum ve taş gibi yük taşıyan araçların karayolu yapısına zarar vermemesi için aşırı yükleme yapıp yapmadıkları tonaj kontrolü ile denetlendi. Ayrıca çevreye zarar vermemesi için brandasız seyreden araçlara yönelik de kontroller yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
