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Kilis'te Yılbaşı Gecesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri

Kilis'te Yılbaşı Gecesi İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri
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Kilis'te emniyet ekipleri, yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde sıkı denetimler uyguladı. Kontrol noktaları oluşturularak güvenlik önlemleri artırıldı.

Kilis'te yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kilis'te emniyet ekipleri, yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde sıkı denetimler uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ana caddeler ve kritik noktalar dahil olmak üzere birçok alanda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdi

Yılbaşı gecesi boyunca görev yapan ekipler, trafik akışını düzenlemek, kamu düzenini sağlamak ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Özellikle şehir giriş çıkışlarında yapılan kontrollerle güvenlik önlemleri artırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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