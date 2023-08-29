Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Kilis'te gerçekleşen yaralama ve öldürme olaylarına karıştığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.