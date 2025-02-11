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Kilis'te Yangın: 96 Yaşındaki Adam Dumandan Zehirlendi

Kilis'te Yangın: 96 Yaşındaki Adam Dumandan Zehirlendi
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Kilis'in Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana gelen yangında 96 yaşındaki Hüseyin Gürler, evinde dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda soba üzerinde bırakılan odunların yangına neden olduğu belirtildi.

Kilis'in Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana gelen yangında 96 yaşındaki şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Kilis'in Polat Paşa Mahallesi, Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Hüseyin Gürler'in evinde, sobanın üzerinde ısınmak amacıyla bırakılan odunlar yangına neden oldu. Yangında evin yoğun dumanla kaplanması nedeniyle Gürler dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 96 yaşındaki Gürler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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