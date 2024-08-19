Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olan U.V. tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi U.V., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Afrin bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen U.V, isimli şahsı kent merkezinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS