Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Kilis'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Y. ve F.S. isimli şahısların kullandığı araç, Gaziantep-Kilis istikametinde fiziki takibe alındı. Elbeyli Kavşağı'nda durdurulan araçta şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8,77 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 7 adet 9x19 mm çapında dolu tabanca fişeği, 79 adet 7x65 mm çapında dolu tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS