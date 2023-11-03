Kilis'te Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik Köyünde şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta ve içinde bulunan H.Ö., M.H., A.A., M.E., A.S.H. ve S.V.'nin üzerinde yapılan aramada 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 600 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak cep telefonlarına el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.