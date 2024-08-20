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Kilis'te Uyuşturucu Üretimi Yapan Kişi Tutuklandı

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Kilis'te bir evin odasında uyuşturucu üretmek için özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulunurken konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kilis'te bir evin odasında uyuşturucu üretmek için özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulunurken konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde E.D. isimli şahsın ikametine operasyonu başlattı. Evde yapılan aramada, kavanozlar içerisinde gizlenmiş 31 gram esrar, kenevir bitkisi yetiştirmek amaçlı olduğu değerlendirilen, oda içerisine kurulu çadır düzeneği ve çadır içerisinde özel gübrelerle bakımı yapılan 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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