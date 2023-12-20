Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Yakalandı

Kilis'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Kilis'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Z. yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS