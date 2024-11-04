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Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Kilis'te düzenlenen operasyonda 260 gram uyuşturucu madde ele geçirilen A.H.Ş. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu ticareti yapma ve satma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan A.H.Ş isimli şüphelinin adresinde yapılan aramada, 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli A.H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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