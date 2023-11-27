Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 39 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.