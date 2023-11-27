Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 39 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kilis'te uyuşturucu ticareti yapma ve satma suçundan gözaltına alınan 39 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik, 14-27 Kasım'da kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. Yakalanan 39 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, 21,28 gram Metamfetamin, 20,17 gram Esrar, 1,14 gram Bonzai, 3.326 adet Captagon Hap, 1 adet Hassas Terazi, 4 adet Tabanca, 1 adet Pompalı Tüfek, 27 adet Fişek ele geçirildi. - KİLİS