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Kilis'te Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Kilis'te Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı
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Kilis'te polis ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu satıcısını buluşma noktasında suçüstü yakaladı. Şahıs, 2 kilo uyuşturucuyu yere fırlattı ama kaçışı engellenerek yakalandı.

Kilis'te adım adım takip edilen uyuşturucu satıcısı buluşma noktasında polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polisin suçüstü yaptığı zehir taciri yakalanacağını anlayınca yaklaşık 2 milyon TL değerindeki 2 kilo uyuşturucuyu sokağa fırlattı.

Kilis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Zehir tacirlerini adım adım takip eden polis ekipleri, buluşma noktasına baskın düzenledi. Yapılan çalışma sonucu A.O.D. isimli şahsı takibe alan ekipler, şahsın ara sokak ve cadde üzerinden giderek alıcılarını bulamayınca tekrar dönüş yaptığını fark etti.

Narkotik polisi adım adım takip etti, o anlar kameraya yansıdı

Operasyonu başlatmak için en güvenli anı bekleyen ekipler, şahsın izini kaybettireceği esnada baskın düzenledi. Kaçmaya başlayan şahıs, içerisinde 2 kilo 70 gram uyuşturucu poşetini yere fırlatarak kaçtı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan A.O.D., emniyete götürülürken satıcının poşetinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Nefes kesen o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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