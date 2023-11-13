Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalandı ve adli işlem yapıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 1-13 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 29 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan armalarda 429 gram metamfetamin, 41,73 gram esrar, 0,53 gram bonzai, 6 bin 60 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 3 hassas terazi ele geçirildi.