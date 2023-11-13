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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalandı ve adli işlem yapıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.