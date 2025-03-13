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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Kilis'te gerçekleştirilen bir operasyonda, arama yapılan evde bin 82 gram esrar ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Kilis'te arama yapılan bir evde bin 82 gram esrar ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramada bin 82 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden H.E. tutuklanırken, N.A. ve H.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şahıs ise savcılıktan serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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