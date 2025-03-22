Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KİLİS - Kilis'te yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E. ve M.A.D. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin ikametine operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 50 adet captagon hap, yaklaşık 10 gram metamfetamin, bir komando bıçağı, bir hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve M.A.D. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üçüncü şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.