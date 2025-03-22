İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

Sevk saati belli oldu, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan bütün yollar kapalı
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında captagon haplar ve metamfetamin bulunuyor.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KİLİS - Kilis'te yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E. ve M.A.D. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin ikametine operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 50 adet captagon hap, yaklaşık 10 gram metamfetamin, bir komando bıçağı, bir hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve M.A.D. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üçüncü şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title