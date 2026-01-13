Haberler

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.S.A. ve yolcu H.E.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi'nde S.U. yönetimindeki 06 LYJ 37 plakalı otomobil ile M.S.A. idaresindeki 79 MA 5667 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

