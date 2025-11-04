Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Kilis Cezaevi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 31 BAC 784 plakalı panelvan, Helvacıoğlu Mahallesi Cezaevi yolu üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan çıkan M.B. idaresindeki 31 GV 180 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan kontrolden çıkarak yan devrildi.

Kazada araçlarda bulunan Elken U., Erkan U., V.M.B. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
