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Kilis'te Trafik Denetimlerinde 2 Bin 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Kilis'te son 40 günde yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 628 araç sorgulandı ve 2 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 30 motosiklet ve 52 araç trafikten men edildi.

Kilis'te son 40 günde trafik güvenliği çalışmalarında sorgulanan 15 bin 628 araçtan 2 bin 5'ine 3 milyon 573 bin 925 TL para cezası uygulandı. 30 adet motosiklet ve 52 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl genelinde yapılan trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde son 40 gün içerisinde 15 bin 628 araç sorgusu yapılarak, 2 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 30 motosiklet ve 52 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, şehir merkezi ve kırsal alanlarda, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkarmaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, kırmızı ışık ihlali yapmak ve alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam 3 milyon 573 bin 925 TL idari para cezası uygulanırken 30 motosiklet 52 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ticari araçların kışlık lastikleri kontrol edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Güvenlik Ceza Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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