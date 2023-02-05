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Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.M'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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