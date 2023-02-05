Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu 3. Sayfa Haberleri Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.M'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. M.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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