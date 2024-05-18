Kilis'te Tehlikeli Yolculuk: Kasası Aşırı Yüklü Kamyonetler

Kilis'te kasası aşırı yüklü kamyonetlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Kilis- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 79 DU 538 ve 16 K 4687 plakalı iki kamyonet, kasasına kapasitesinden fazla yüklenen tonlarca kağıt ve hurda ile yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasalarda yüklü kağıt ve hurda çuvallarının virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Dikkatsiz sürücüler, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. Kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı kadar yük taşıyan kamyonetlerin yolculuğu ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte yol kat eden kamyonet sürücüleri, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. - KİLİS