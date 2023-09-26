Kilis'te Tartışma Sonucu Tüfekle Yaralama Olayı

Kilis'te Atilla B. tarafından tartışma sonucu M.T. tüfekle ateş edilerek yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS'te, Atilla B, tartıştığı M.T.'yi tüfekle ateş ederek yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Hakverdi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çaycılık yapan Atilla B. ile yanına gelen M.T. arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Atilla B. yanında bulunan tüfekle M.T.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralanan M.T., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise şüpheli Atilla B.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.