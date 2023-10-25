Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'te tarladan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kilis'te tarladan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kilis merkeze bağlı Karaçavuş köyünde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli A.A., aracında çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 kilogram kuru üzümle birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.