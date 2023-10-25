Kilis'te tarladan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Kilis merkeze bağlı Karaçavuş köyünde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli A.A., aracında çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 kilogram kuru üzümle birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
Kilis'te tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis merkeze bağlı Karaçavuş köyünde bağ, bahçe ve tarlada gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonrası, hırsızlık şüphelisi A.A. aracında çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 kilogram kuru üzümle yakalandı.
Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa