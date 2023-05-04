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Kilis'te tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

Kilis'te tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ile 36 adet obje ele geçirildi.

Kilis'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ile 36 adet obje ele geçirildi.

Kilis İl Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Van'dan Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi alındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince. Kilis ili Küplüce yol kontrol noktasına gelen C.S. ve M.Ç isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 80 adet sikke, 36 adet toplamda 116 adet obje ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı olayı ile ilgili adli tahkikata başlandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Van 3. Sayfa Haberler

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