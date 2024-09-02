Kilis'te Son 30 Günde 20 Bin 42 Araç Denetlendi
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 30 gün içerisinde 5 bin 817'si motosiklet olmak üzere toplamda 20 bin 42 aracın denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik evrak bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kilis'te son 30 gün içerisinde 5 bin 817'si motosiklet olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç denetlendi.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kent genelindeki denetimlerde son 30 gün içerisinde 5 bin 817 motosiklet, 14 bin 225 otomobil olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan ve evraklarında eksik olan araç ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Yetkililer, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti. - KİLİS