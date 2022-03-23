Kilis'te tabanca ile mühimmat operasyonu

Kilis'te, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meşetlik Mahallesi'nde M.N.Ş'ye ait ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, 3 tabanca, bunlara ait 5 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi, şüpheli M.N.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa