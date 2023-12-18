Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Sibergöz-10 operasyonunda 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen Sibergöz-10 operasyonunda, 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçları işleyen şüphelilerin 4 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kilis'te Sibergöz-10 operasyonu: 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

KİLİS - Yaklaşık 5 aydır sürdürülen, 4 milyon TL'lik kara para aklama ve Sibergöz-10 operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Mersin, Batman ve Tokat olmak üzere 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 11 şüpheli yakalandı. Farklı illerde yakalanan şahısların, internet üzerinden çeşitli ürün satış platformlarında "sahte ürün ilanları" yayınlayarak vatandaşlarla irtibat kurdukları ve hayali satışlar yaparak yaklaşık 4 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve kredi kartı ele geçirilirken, haksız kazanç sonucu alındığı değerlendirilen lüks otomobile el konuldu. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis Dolandırıcılık Tutuklama Cezaevi Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi? Survivor Merve kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Merve kaç yaşında, evli mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title