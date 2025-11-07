Kilis'te Ruhsatsız Silah ve Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kilis'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tır ve bazı ikametlerde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda, M.N. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tırda ve olaya bağlantılı şahıslar K.N., M.N., S.T. ve B.T.'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 317 tabanca fişeği ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T. ve K.N. serbest bırakılırken, B.T. ve M.N. hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Diğer şüpheli M.N. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS