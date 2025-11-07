Haberler

Kilis'te Ruhsatsız Silah ve Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kilis'te gerçekleştirilen bir operasyonda 17 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Kilis'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tır ve bazı ikametlerde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda, M.N. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tırda ve olaya bağlantılı şahıslar K.N., M.N., S.T. ve B.T.'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 317 tabanca fişeği ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T. ve K.N. serbest bırakılırken, B.T. ve M.N. hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Diğer şüpheli M.N. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.