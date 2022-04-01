Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı

KİLİS (İHA) - Kilis'te, resmi belgede sahtecilik yaparak evrak hazırlayan bir kişi malzemeleri ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ş (KOM) ekipleri tarafından İ.M'ye ait Kazım Karabekir Mahallesinde ikametinde sahte evrak düzenlediği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi İkamette yapılan aramada1 adet renkli yazıcı, 1 adet mor ışık cihazı, 3 adet estampa, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet, kağıt ebatlama ve kesim makinesi,1 adet laminasyon (sıcak kimlik kaplama) makinesi, 5 rulo filigram etiketi, 68 adet rulodan kesilmiş filigram etiketi, 248 adet arapça ibareli mühür, 3 adet arapça tarih numaratörü, 2 adet sahte olduğu değerlendirilen Suriye kimliği,1 adet sahte olduğu değerlendirilen Suriye sürücü belgesi, 6 adet arapça ibareli mühürlü vaziyette sahte olduğu değerlendirilen evrak, 203 adet Suriye ülkesine ait pul, 13 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait pasaport, 5 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait boş pasaport, 105 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait boş aile cüzdanı ele geçirildi. İfadesi alınan yabancı uyruklu İ.M. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa