Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi M.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Deyrizor ve Kobani bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı, kent merkezinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS