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Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyeleri Yakalandı

Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyeleri Yakalandı
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Kilis'te düzenlenen operasyonla Suriye'de silahlı eğitim almış 2 şüpheli PKK/PYD/YPG terör örgütüne katılmakla suçlanarak yakalandı. Şüphelilerin tutuklanma işlemleri tamamlandı.

Kilis'te PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarda Suriye'de silahlı eğitim aldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. isimli şahısların geçmiş dönemde Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bu bilgi üzerine, 18 Aralık 2024 tarihinde adli operasyon düzenlendi. Şüphelilerden A.H. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, F.K.M. ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Aralık 2024 tarihinde Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A.H. ve F.K.M., Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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