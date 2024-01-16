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Kilis'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda askeri üniforma ile yakalanan zanlı tutuklandı

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda askeri üniforma ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda askeri üniforma ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik kentte operasyon düzenledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen askeri üniformalı şahıs gözaltına alındı. Şahıs yapılan tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kilis PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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