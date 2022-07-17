Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı Kilis'in Elbeyli ilçesinde ikametin depo olarak kullanılan yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 tüp patlaması sonucu maddi zarar meydana geldi. Kilis'in Elbeyli ilçesinde ikametin depo olarak kullanılan yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 tüp patlaması sonucu maddi zarar meydana geldi. Elbeyli ilçesine bağlı Geçerli köyü Bitkıran mezrasında Mehmet Köroğlu'na ait evin depo olarak kullanılan yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine durum İtfaiye Müdürlüğüne haberedildi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürürken, 2 tüpün patladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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