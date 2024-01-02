Kilis'te Patenli Genç Otomobile Tutunarak İlerledi
Kilis'te bir genç, otomobilin camından tutunarak pateniyle ilerlerken akrobatik hareketler sergiledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kilis'te otomobile tutunarak ilerleyen patenli genç, kazaya davetiye çıkardı. Otomobile tutunan gencin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kilis merkeze bağlı Osman Gazi Mahallesi Ali Dirimtekin Caddesi'nde meydana geldi. 06 CKJ 772 plakalı hareket halindeki otomobilin sol arka camından tutunarak kayan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç sürücüsü ve vatandaşların tepkisini dikkate almayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - KİLİS