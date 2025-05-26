Kilis'te Özel Tim Operasyonu: 24 Suçlu Yakalandı

Kilis'te Özel Tim Operasyonu: 24 Suçlu Yakalandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Özel Maksatlı Timler' operasyonları sonucunda kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan 'Özel Maksatlı Timlerin' yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda; kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan aranan şahıslar tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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