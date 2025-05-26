Kilis'te Özel Tim Operasyonu: 24 Suçlu Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan 'Özel Maksatlı Timlerin' yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda; kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan aranan şahıslar tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. - KİLİS