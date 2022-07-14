Son dakika haberi... Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Kilis'te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kilis'te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolu 20'inci kilometresinde A.B.Ö. yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile Ş.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.