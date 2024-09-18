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Kilis'te Okul Önlerinde Sıkı Denetim

Kilis'te Okul Önlerinde Sıkı Denetim
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Kilis'te, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirerek, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Denetimler sırasında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Kilis'te polis ekipleri, yeni eğitim öğretimin yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullar ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. Okulların bulunduğu bölgelerde trafiğin yoğunlaşmasından dolayı kazaların önlenmesi amacıyla sıkı denetim yaptı. Denetimler sonucunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinin eksiği olan araç ve motosiklet sürücülerine gerekli cezai işlem uygulandı. Okul çevrelerinde GBT ve ehliyet sorgulamasında bulunan ekipler sürücülere ise kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Okullar bölgesinde yaya ve öğrenci güvenliği sağlanabilmesi için uygulamaların devam edeceği bilgisi öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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